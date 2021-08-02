السكة الحديد تنفى زيادة أسعار التذاكر وتنشر مواعيد القطارات

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة، أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية على كافة خطوطها من القاهرة حتى أسوان ومن القاهرة إلى بورسعيد والمنصورة ودمياط.

وجاءت أسعار تذاكر القطارات كالتالى:

وكانت هيئة السكة الحديد أعادت العمل بنظام الحجز المسبق لاستقلال القطارات الروسية الجديدة التي عرباتها ذات تهوية ديناميكية "عادية"، وذلك بعد نحو 40 يوما على قرار إلغاء العمل بهذا النظام والسماح لحاملى تذاكرها بالجلوس على مقاعدها وفق أسبقية الجلوس، حيث أعادت العمل عليها بنظام الحجز المسبق مثلما يحدث مع القطارات المكيفة.