النائب العام يأمر بتشغيل ستة مكاتب رقمية جديدة لتقديم خدمات نيابات الأسرة

جدة - نرمين السيد - أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، اليوم الإثنين، ببدء التشغيل التجريبى لستة مكاتب رقمية جديدة بمناطق الزيتون وعين شمس وميناء القاهرة الجوى بالقاهرة، والدخيلة بالإسكندرية، وميت غمر بالدقهلية، ونجع حمادى بقنا، وذلك لتقديم خدمات نيابات الأسرة الإلكترونية.





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