طقس الغد.. شديد الحرارة رطب.. والعظمى بالقاهرة 40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

ويكون الطقس مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء ليلا، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 40 27

الإسكندرية 35 26

وادي النطرون 37 27

طنطا 40 27

شبين الكوم 40 27

دمنهور 36 27

بلطيم 35 25

مطروح 33 25

السلوم 37 23

سيوة 40 23

بورسعيد 35 26

دمياط 34 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 40 26

الإسماعيلية 40 24

السويس 39 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 42 27

نخل 40 19

نويبع 38 27

طابا 38 25

كاترين 33 20

الطور 36 26

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

إدفو 43 28

أبوسمبل 42 28

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 39 26

أبو رماد 37 27

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 27