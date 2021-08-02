/643510/تعليمات-وتوجيهات-قوية-من-موسيماني-للاعبي-الأهلي-قبل-لقاء-وادي-دجلة-بالدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز، أمام وادي دجلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق واستمرت لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة أسوان التي فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

محاضرة نظرية

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية، ثم خاض الفريق بعدها فقرة التدريب البدني.

وركز الجهاز الفني خلالها على تدريبات الكرة وأجرى خلالها تقسيمتين قويتين الأولى في منتصف الملعب والثانية بطول الملعب، بمشاركة جميع اللاعبين لتنفيذ الجانب الفني والخططي، استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

راحة للسداسي الأوليمبي

وحصل سداسي الأهلي، العائدون من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو على راحة اليوم، على أن يتحدد موعد انتظامهم في تدريبات الفريق بعد جلسة تجمع بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وييتسو موسيماني المدير الفني.

ويضم المنتخب الأوليمبي 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

راحة سلبية للأهلي

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام للتخلص من حالة الإجهاد بعد مباراة ‏أسوان المؤجلة من الجولة ‏‏17 في بطولة الدوري، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة، واشتمل مران الفريق على جانب بدني قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة قوية، وحرص الجهاز الفني على إيقاف المران لتصويب الأخطاء وتنفيذ الجانب الخططي الذي يرغب في تطبيقه بشكل عملي في المباريات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء بعد غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويدخل الأهلي المباراة المقبلة أمام وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز، لمواصلة مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.