/643509/مزاد-الأعلى-سعرا-فنربخشة-يزاحم-جالاتا-سراي-على-ضم-ديانج-من-الأهلي

كشفت تقارير تركية جديدة عن تفاصيل جديدة في صفقة انتقال أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للدوري التركي عقب الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب مع كتيبة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء ، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل الكاملة.

وذكرت صحيفة "news tekeezer" : " إدارة فنربخشة ستعقد اجتماعا مع مسؤولي الأهلي في الأيام المقبلة لبحث إمكانية ضم أليو ديانج لاعب الأهلي قبل جالاتا سراي".

صحيفة تركية : منافسة شرسة بين أندية الدوري التركي على ضم أليو ديانج

وواصلت الصحيفة: " الفريق الأصفر والأزرق الغامق بدأ محاولاته تجاه أليو ديانج ، لاعب الوسط في الأهلي ، وهو أيضا على أجندة جالاتا سراي والذي قدم عرضا قيمته 4.5 مليون يورو لضم المالي".

«مزاد الأعلى سعرا».. فنربخشة يزاحم جالاتا سراي على ضم ديانج من الأهلي

وزعمت الصحيفة: " تلقى أليو ديانج عرضين من ناديين حتى الآن في الفترة الماضية ، وهما نادي جالاتا سراي من تركيا والعين من الإمارات العربية المتحدة ، لمغادرة النادي الأهلي رسميًا".

وأختتم :" يفضل الأهلي أنه في حالة الإستقرار على بيع أليو ديانج مقابل أكبر عرض مالي يتلقاه النادي".

راحة سلبية للأهلي

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام للتخلص من حالة الإجهاد بعد مباراة ‏أسوان المؤجلة من الجولة ‏‏17 في بطولة الدوري، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة، واشتمل مران الفريق على جانب بدني قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة قوية، وحرص الجهاز الفني على إيقاف المران لتصويب الأخطاء وتنفيذ الجانب الخططي الذي يرغب في تطبيقه بشكل عملي في المباريات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء بعد غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويدخل الأهلي المباراة المقبلة أمام وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز، لمواصلة مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس.