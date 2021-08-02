/643504/فودافون-مصر-Vodafone--العملاء-يشتكون-من-نظام-RED

فودافون مصر من الشركات التي بدأت تعاني من بعض المشكلات في Vodafone، حيث يشتكي عملاء فودافون مصر من سوء خدمة العملاء كما أن هناك البعض يشتكون من نظام RED فودافون مصر ولهذا ننشر في السطور التالية بعض المعلومات .

دوت الخليج فودافون مصر نظام RED لو إنت نظام فاتورة تقدر تحول لنظام RED من خلال تطبيق أنا فودافون لو إنت على نظام كارت شحن هتقدر تحول لنظام RED من خلال أي فرع من فروع فودافون عرض RED من فودافون دلوقتي مع نظام RED الجديد من فودافون مصر هتقدر تستخدم باقة الانترنت المحلية وانت مسافر لمدة اسابيع محدودة في السنة ، وممكن تشتري اسبوع زيادة في السنة ب 500 جنيه .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فودافون مصر Vodafone .. العملاء يشتكون من نظام RED على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.