/643501/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-مصنع-بلاستيك-في-6-أكتوبر

اندلع حريق داخل مصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، اليوم الإثنين.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حريق داخل مصنع بلاستيك بـ6 أكتوبر

تفاصيل الحريق

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات.

السيطرة على الحريق

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهدت منطقة الامبركاب شرق مدينة أسوان، إصابة شخصين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل شرق مدينة أسوان، وتم الدفع بسيارتي الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

انفجار اسطوانة بوتاجاز

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة باشتعال حريق فى منزل بمنطقة الامبركاب بالسيل شرق مدينة أسوان، نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز، ونتج الحريق عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

وفي سياق أخر شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة، حريق هائل في سطبل عنتر أعلى الطريق الدائري بدون أى خسائر في الأرواح أو إصابات.

مخالفات بالقرب من الدائري

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق ب مخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق ، وتم الدفع بـ 7سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات أى إصابات بشرية.

ومن جانبه قال مصدر أمنى فى واقعة حريق سطبل عنتر:« إن منطقة إسطبل عنتر في منطقة مصر القديمة شهدت حريقا في هيش بنادي طلائع الفرسان امتد إلى ثلاثة عشش من الطوب الأبيض ومغسلة وسقف خشبي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج»، إن الحماية المدنية دفعت بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة عليها.

محافظ القاهرة

وفي سياق أخر تفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أعمال التطوير التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمنطقة اسطبل عنتر العشوائية، بحي مصر القديمة، بعد إزالة المساكن العشوائية منها.

وأشار عبد العال، إلى أنه تم إزالة 800 عقار، ونقل حوالي 3000 أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات (1، 2، 3) المتكامل الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل سكانها لمساكن آدمية ووحدات كاملة الأثاث وتوفير حياة كريمة لهم في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.