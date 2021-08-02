/643497/مش-عايز-يتجوزني--المشدد-لربة-منزل-لإتهامها-بقتل-شاب-في-العمرانية

أمرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد، لاتهامها بقتل شاب رفض الزواج بها، عقب وجود علاقة غير شرعية بينهما، بدائرة قسم شرطة العمرانية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل شارب في الجيزة

بسبب مشاكل بينهما

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «سماء. ا»، ربة منزل، بقتل المجني عليه، «رضا .م»، سائق، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية، وعقدت العزم، على قتله والتخلص منه، لوجود مشاكل بينهما، وعندما ظفرت به حتی انهالت عليه طعنا بسلاح أبيض «سكين»، حيث سددت له عدة طعنات استقرت بقلبه، قاصدة من ذلك إزهاق روحه، فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته.

رفض يتجوزني

وأكدت التحقيقات اعترفات المتهمة، والتي أقرت بقتل المجني عليه، قائلة: «قتلته لأنه رفض يتجوزني، وهددته أكثر من مرة بالقتل، لكنه تجاهل حديثي، وظل يماطل في كل مرة نتقابل فيها داخل مسكنه، ويرفض أن يتزوجني، إلى أن استشاط غضبي، وقررت التخلص منه بعد أن اتهمني في شرفي، وأنني تساهلت معه في علاقتي، وأنه لن يتزوجني أبدا».

وأضافت معاينة النيابة العامة، أن الجثة لرجل في العقد الثالث من عمره، وبه عدة طعنات في القلب، والصدر، وأنه مرتدي ملابسه كاملة، وكشف تقرير الصفة التشريحية، أن المتهم توفي نتيجة طعنات من سلاح أبيض مدبب في القلب، أدت إلى تهتك في عضلة القلب، وحدوث نزيف داخلي، أدى إلى الوفاة.

علاقة جيرة

وأوضحت التحقيقات أقوال الشهود بالقضية وقال حداد، جار المجني عليه، بأنه من سكان العقار محل الواقعة، وأنه تربطه علاقة جيرة جمعته مع المجني عليه، وأنه رأى المتهمة برفقة المجني عليه أكثر من مرة، ويوم الواقعة تناهي لسمعه أصوات مشاجرة بين المتهمة، والمجني عليه، وكان صوت المتهمة وصراخاتها تتعالي، لكنه لم يتدخل، لأن المجني عليه سيئ السمعة، وأشار صاحب مقهي أسفل العقار، إنه رأي المتهمة يوم الواقعة، ترتدي نقابا أسود، وخرجت مسرعة في الشارع.

وبعد هروبها فوجئ بصراخ في العمارة واستغاثة من جيران الضحية لإنقاذه، وأنه قتل، وسقط غارقا في بحر من الدماء وأنه ذهب لمسكن المجني عليه، فوجده يلفظ أنفاسه الأخيرة والجيران حوله.