/643490/إصابة شخصين في-انفجار-أسطوانة-بوتاجاز-داخل-منزل-بأسوان

شهدت منطقة الامبركاب شرق مدينة أسوان، اليوم الإثنين، إصابة شخصين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل شرق مدينة أسوان، وتم الدفع بسيارتي الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انفجار اسطوانه بوتاجز داخل منزل في أسوان

انفجار اسطوانة بوتاجاز

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة باشتعال حريق فى منزل بمنطقة الامبركاب بالسيل شرق مدينة أسوان، نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز، ونتج الحريق عن إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة.

وفي سياق أخر شهدت منطقة مصر القديمة بالقاهرة، حريق هائل في سطبل عنتر أعلى الطريق الدائري بدون أى خسائر في الأرواح أو إصابات.

مخالفات بالقرب من الدائري

وترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق ب مخلفات بالقرب من الطريق الدائري بمصر القديمة، وعلى الفور انتلقت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق ، وتم الدفع بـ 7سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتمت عملية الإخماد دون اصابات أى إصابات بشرية.

ومن جانبه قال مصدر أمنى فى واقعة حريق سطبل عنتر:« إن منطقة إسطبل عنتر في منطقة مصر القديمة شهدت حريقا في هيش بنادي طلائع الفرسان امتد إلى ثلاثة عشش من الطوب الأبيض ومغسلة وسقف خشبي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «دوت الخليج»، إن الحماية المدنية دفعت بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة عليها.

محافظ القاهرة

وفي سياق أخر تفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أعمال التطوير التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بمنطقة اسطبل عنتر العشوائية، بحي مصر القديمة، بعد إزالة المساكن العشوائية منها.

وأشار عبد العال، إلى أنه تم إزالة 800 عقار، ونقل حوالي 3000 أسرة إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات (1، 2، 3) المتكامل الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنقل سكانها لمساكن آدمية ووحدات كاملة الأثاث وتوفير حياة كريمة لهم في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.