انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين اليوم الثلاثاء على الادوات المنزلية الهامة اغسطس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض رنين الثلاثاء وأقوي مهرجان الخصومات والتخفيضات الكبرى من شركة رنين علي جميع مستلزمات المنزل العصري. ويمكن لعملاء رنين في جميع مناطق جمهورية مصر العربية. الاستفادة بهذه الخصومات الضخمة التنافسية المذهلة. حيث يمكنك شراء بعض الاساسيات التي تنقص منزلك أو ترغب في استكمال تجهيز منزل للزواج، وعليه يمكن الحصول على جميع احتياجاتك بافضل جودة وبأسعار رائعة مقدمة من رنين، فهي تعد من أفضل وأقوي شركات الأجهزة المنزلية والكهربائية والالكترونيات في مصر. وجدير بالذكر أنه يمكنك الشراء اونلاين ليصلك طلبك إلي باب المنزل، ضمن خدمات رنين التي توفرها لعملاءها، وحرصا منها على تقليل نسب الاحتكاك الناشئة من تزاحم العملاء داخل المتاجر، الأمر الذي قد يساعد على تفشي فيروس كورونا المستجد.

عروض رنين مصر اليوم

تحتوي العروض علي طقم صيني كامل بورسلين 69 قطعة اماراتي بسعر يصل 3999 جنية.

وطقم جرانيت مدور 12 قطعة. ألوان مختلفة استانلس بسعر يصل إلى 1899 جنية.

وتضم أقوى تخفيضات رنين اليوم طقم بورسلين صيني. 61 قطعة فلات اسود بسعر يصل إلى 2999 جنية.

وتحتوي عروض رنين اليوم طقم مقلاية تروفال 2 قطعة بسعر 99 جنية فقط.

وتضم أيضاً آخر عروض رنين تانك زجاجة مياة بلاستيك، معزولة من الداخل بسعر يصل إلى 85 جنية فقط.

وشيالة خزف3 دور ديكالات بسعر يصل إلى 99 جنية.

طقم مج شوربة بورسلين اربع قطع بسعر 99 جنية.

تابع عروض يوم الثلاثاء 2 اغسطس

تشمل عروض رنين الثلاثاء أيضاً علي صينية سيلفر مرأة مستطيلة بسعر يصل إلى 699 جنيه.

وتضم مسّاحة باركية 37 سم، بفرشاة وبخاخة بسعر يصل إلى 99 جنية.

وتتضمن عروض رنين علي مستلزمات المنزل، باسكت قمامة بالم بلاستيك أرابيسك حجم كبير بسعر يصل إلى 99 جنية.

لبّانة مقاس 14 سم تيفلون اشكال والوان بسعر يصل إلى 99 جنية.

طقم فنجان قهوة بورسلين ست قطع مع ستاند خشب بسعر يصل إلى 99 جنية.

طقم كاس زجاج ست قطع بسعر يصل إلى 99 جنية.

مجلة العروض والتخفيضات

جدير بالذكر أنه تتضمن العروض ايضا بعض الأدوات المنزلية، والتي نسردها لكم قبل متابعة مجلة عروض رنين، وهي؛

مهرجان الـ 99 جنية من شركة رنين يحتوي أيضاً علي استاند منزلي 4 دور متحرك بسعر يصل إلى 99 جنية فقط.

وتوفر أيضاً طقم مقلاية ألومنيوم ثلاث قطع بسعر يصل إلى 99 جنية.

وتتضمن أقوي عروض رنين مصر على تروللي مطبخ بلاستيك الوان اربع دور بسعر يصل 99 جنية.

طقم صينية تقديم خشب 2 قطع اشكال والوان بسعر يصل 99 جنية فقط.

وللمزيد يمكنك الاتصال على؛ 16113, أو الدخول على رابط موقع رنين الرسمي، والان يمكن متابعة مجلة العروض، وهي؛