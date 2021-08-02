"لسه محتاجة دعواتكم".. إيمان الحصرى تشكر جمهورها على مساندتها فى رحلة العلاج

قامت المذيعة إيمان الحصري بتوجيه الشكر لكل من ساندها في رحلة العلاج خلال الفترة الماضية، موضحة أنها خاضت تجربة صعبة للغاية، ولا تزال تعيش فترات حرجة، لم تنتهي بعد، غير أنها تثق في قدرتها على تجاوز الألم، بفضل دعوات الجمهور.

وكتبت المذيعة عبر صفحتها بموقع ىالتواصل الاجتماعي فيس بوك:"أول مرة أكون قادرة أني اكتب علي فيس بوك من شهور"

وأضافت إيمان الحصري: "والله مش عارفة أقولكم ايه علي كم الاهتمام والدعم والحب اللي شوفته وسمعته وقريته في كل كلمة وكل دعوة من القلب، الدعاء الصادق اللي لولاه مكنتش هبقي موجودة دلوقتي". وتابع إيمان الحصري: " ناس كتير أوى نفسي أكلمها وأقولها شكرًا بجد على حبكم ومساعدتكم ودعائكم ومشاعركم الطيبة وصلت ودائما كانت وما زالت بتهون عليه، إن شاء الله عندي ثقة كبيرة اني هعدي التجربة الصعبة دي علي خير لأن الحقيقة ما زلت فيها لسة مخرجتش ولسة محتاجة دعواتكم.





واستقبلت الإعلامية إيمان الحصرى، عددًا كبيرًا من الدعوات خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع يوم عرفة، لتخطي أزمتها الصحية التي تعاني منها خلال الفترة الأخيرة وخضعت على أثرها لرعاية صحية في أحد المستشفيات.

وحرص مستخدمو منصات السوشيال ميديا المختلفة، على تكثيف حملات الدعاء بالشفاء للإعلامية إيمان الحصرى، حيث إنها تعاني من مضاعفات بعدما أجرت عملية جراحية قبل ثلاثة أشهر وترتب عليها حاجتها لعملية أخرى بسبب وجود مضاعفات شديدة ناتجة عن الجراحة الأولى.