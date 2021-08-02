وزير الخارجية يؤكد لمستشار الرئيس الفلسطينى موقف مصر الداعم لقضية بلاده

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مستشار الرئيس الفلسطينى أحاط الوزير شكرى بآخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، وما تشهده مدينة القدس من تصعيد وانتهاكات واستمرار لمحاولات فرض الأمر الواقع وتغيير الوضعية التاريخية والقانونية للمدينة.

وأوضح حافظ، أن وزير الخارجية أكد على موقف مصر الثابت من مساندة القضية الفلسطينية، ورفض كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها أو تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم، مشيرًا إلى مساعى القاهرة المتواصلة لإحياء المسار التفاوضى بهدف التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة تُفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مستشار الرئيس الفلسطينى نقل تحيات الرئيس محمود عباس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعرب عن تقدير القيادة والشعب الفلسطينى للمواقف المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية ودور مصر الراسخ فى مساندة الحق الفلسطينى وجهود تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.