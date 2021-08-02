عاجل.. السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لإنشاء سد جوليوس نيريرى بتنزانيا

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذى بإنشاء سد "جوليوس نيريرى" لتوليد الطاقة الكهربائية فى تنزانيا، بواسطة تحالف الشركات المصرية وبإشراف الحكومة المصرية. وأكد الرئيس، على الدعم الكامل لمراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية العالمية، بحيث يصبح السد نموذجًا رائدًا ورمزًا للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وجميع الدول الإفريقية الشقيقة، موجهًا بقيام كبار المسؤولين المعنيين فى الحكومة بزيارات ميدانية دورية لموقع إنشاء السد لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذى والتنسيق مع المسؤولين فى تنزانيا. وشهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع والأعمال الجارى تنفيذها بسد "جوليوس نيريرى"، والذى يهدف إلى توليد الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن التحكم فى الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، إلى جانب تخزين حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه فى بحيرة مستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم لأغراض الزراعة والصيد والحفاظ على الحياة البرية المحيطة فى أكبر محمية طبيعية فى إفريقيا.

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