محافظة القاهرة ترد على استفسارات المواطنين عن الهزة الأرضية

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة، فى بيانها : " بالتواصل مع مرصد حلوان أفاد بأن هذا الشعور ناتج عن حدوث زلزال بقوة 2.9 على مقياس ريختر بجنوب شرق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة بمنطقة صحراوية تسمى "الميادين" ولم ينتج عنه أى تأثير على المنشآت ولا توجد أى خسائر حيث أنها منطقة صحراوية".

ولفتت المحافظة، إلى أنه لم تتأثر الأحياء المجاورة لمنطقة الهزة الأرضية بنطاق محافظة القاهرة بأية تداعيات سوى شعور طفيف بالهزة الأرضية.