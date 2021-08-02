جدول مواعيد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 لموظفي الدولة

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موعد صرف مرتبات شهر اغسطس ٢٠٢١ و موعد صرف معاشات أغسطس ٢٠٢١ يهتم بها المواطنون في أول أيام شهر اغسطس 2021 حيث أن جدول صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 لموظفي الدولة بجميل القطاعات بدأ موعد مرتبات اغسطس ٢٠٢١ و هذا ما ننشره في السطور التالية جدول صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 .

دوت الخليج

جدول صرف مرتبات شهر اغسطس 2021

و مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021 جدول صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 بعدها صرف مرتبات الموظفين في شهر سبتمبر 2021 تقرر ان 33 وزارة حكومية وهيئة يتم يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وصرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 22 سبتمبر، جدول صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 وصرف مرتبات العاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الخميس 23 سبتمبر، على ان يكون جميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى يومي الأحد 26 والاثنين 27 سبتمبر جدول صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 .

موعد مرتبات اغسطس ٢٠٢١

موعد جدول صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 الوزرات والهيئات الجهات الحكومية التابعة موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 على 5 أيام خلال هذا الشهر و ذلك لمنع تجمع الموظفين أمام مأن تبدأ ماكينات الصراف الآلي في ظل ما تتعرض له البلاد من انتشار فيروس كورونا موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 جدول صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 .

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس ٢٠٢١

و كانت موعد صرف مرتبات شهر اغسطس ٢٠٢١ ناشدت وزارة المالية الموظفين مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021 في صرف مرتبات شهر اغسطس 2021 بعدم التزاحم و الالتزام بالاجراءات الاحترازية على ماكينات الصراف الآلي في موعد صرف مرتبات شهر اغسطس ٢٠٢١ ، مؤكدة بأن الرواتب مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس متاحة للجميع في أي وقت اعتبارًا من تاريخ المحدد للصرف حسب كل وزارة مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021 بمناسبة عيد الاضحى .

مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021

و في مواعيد صرف مرتبات الموظفين في شهر أغسطس 2021 تقرر صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 33 وزارة و هيئة حكومية يوم الثلاثاء 17 أغسطس، ثم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 18 أغسطس، وصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة أخرى يوم الخميس 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأحد 22 والاثنين 23 أغسطس .