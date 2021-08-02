/643495/تعليق-مثير-من-أحمد-عبدالقادر-على-أزمة-عبدالرحمن-مجدي-صورة

علق أحمد عبدالقادر ، لاعب نادي سموحة الحالي والمعار من صفوف الأهلي ، على أزمة اتهام عبدالرحمن مجدي جناح الإسماعيلي بالتحرش خلال تواجده مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب أحمد عبدالقادر عبر الإنستغرام : " العدل أساس الملك " ، الأمر الذي أعتبره الأمر بمثابة «شماتة وسخرية» من انضمام عبدالرحمن مجدي لصفوف المنتخب الأولمبي بدلا من عبدالقادر.

تعليق مثير من أحمد عبدالقادر على «أزمة» عبدالرحمن مجدي «صورة»

وأثارت الصورة تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث أعتبر البعض أن تلك اللقطة غير موفقة من أحمد عبدالقادر وتعتبر «شماتة» واضحة ، بينما سخر البعض من تصرف لاعب سموحة.

وقام أحمد عبدالقادر بحذف الصورة بعد دقائق فقط من نشرها عقب الهجوم الكبير من الجماهير على لاعب الأهلي المعار لصفوف نادي سموحة السكندري.

أول تعليق من عبدالرحمن مجدي على أزمة اتهامه بالتحرش «صورة»

علق عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ، على الأزمة الأخيرة عقب بيان اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق بسبب قيام اللاعب ببعض الأفعال المسيئة ضد أحد العاملات بالفندق حسب البيان الرسمي الذي نشره اتحاد الكرة صباح اليوم.

وكتب عبدالرحمن مجدي عبر الإنستغرام : “ غريب جدا التوقيت، ونشر الأكاذيب في ذلك الوقت ، أنا معملتش حاجة ، ردي سيكون مساء اليوم”.

وقال علاء وحيد لـ دوت الخليج: " مازلنا ننتظر انتهاء التحقيقات من جانب اتحاد الكرة وبعدها سنعلن بشكل نهائي موقف النادي".

علاء وحيد يوضح موقف الإسماعيلي في أزمة عبدالرحمن مجدي

وتابع وحيد : " سنصدر بيان رسمي عبر القنوات الرسمية للنادي الإسماعيلي عقب انتهاء التحقيقات من جانب اتحاد الكرة".

ويستعرض دوت الخليج السبب وراء استبعاد نجم الدراويش من المشاركة مع المنتخب الأولمبي:

سبب الإستبعاد

نشر اتحاد الكرة بيان يوضح فيه السبب وراء استبعاد عبدالرحمن مجدي من المشاركة مع المنتخب الأولمبي.

وجاء السبب بيان اتحاد الكرة كالتالي: قررنا إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي بسبب ما حدث منه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي بطوكيو بعدما تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا.