رسميا.. 4 قرارات جديدة من اتحاد الكرة حول المنتخب الأولمبي

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبى على ما قدموه خلال فترة عملهم التى تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة أحمد مجاهد مايلي:

١- توجيه الشكر للجهاز الفني و الاداري و الطبي للمنتخب الأوليمبي على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأوليمبية وذلك بعد حصولهم على بطولة إفريقيا المؤهلة للدورة الأوليمبية و خاضوا مباريات صعبة و نجحوا في الصعود بالفريق لربع النهائي متخطين الأرجنتين و أستراليا و كان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب

٢- احالة التقرير النهائي لشوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته و الاستفادة من التجربة

٣- يتم صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأوليمبي بعد ورود التقرير الفني و الإداري

٤- ارسال التقرير التفصيلي للجنة الأوليمبية المصرية في أقرب وقت ممكن.

انتهت مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط من قبل لاعبو منتخب البرازيل، ثم عاد لاعبو منتخب مصر سريعا إلى المباراة، وشهد الشوط الأول من المباراة ضغط من قبل المنتخبين، ولكن كانت الأفضلية لصالح منتخب البرازيل.

وترجم ماتيوس كونها أفضلية منتخب البرازيل، بتسجيله الهدف الأول للسامبا في الدقيقة الـ 36 من زمن الشوط الأول.

دخل المنتخب المصري الشوط الثاني من المباراة بضغط على دفاع فريق البرازيل، ولكن دون فائدة، حيث فشل لاعبو مصر في إحراز هدف التعادل.

وانتهت المباراة بهزيمة المنتخب الوطني الأولمبي ليودع أولمبياد طوكيو 2020، بشكل رسمي.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.