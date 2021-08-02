/643493/جدول-منافسات-البعثة-المصرية-غدا-الثلاثاء-بأولمبياد-طوكيو-2020

تخوض البعثة المصرية، بعض المنافسات، صباح وفجر غدا الثلاثاء، ضمن فعاليات دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج موعد جميع منافسات البعثة المصرية، لغدا الثلاثاء، في أولمبياد طوكيو 2020:

جدول منافسات البعثة المصرية

وفيما يلي، جدول منافسات البعثة المصرية فجر وصباح الثلاثاء

3:00 فجرا: مهاب إسحاق في نصف نهائي منافسات الغطس لسباق 3م متحرك.

5:14 فجرا: محمد متولي في منافسات الدور ثمن النهائي للمصارعة الرومانية.

5:55 فجرا: محمد إبراهيم طكيشو في منافسات الدور ثمن النهائي للمصارعة الرومانية.

12:00 ظهرا: منافسات الدور التمهيدي في الفروسية(فردي رجال). 12:15 ظهرا: مصطفى عمرو في منافسات ألعاب القوى لسباق رمي الجلة.

12:30 ظهرا: منافسات السباحة التوقيعية.

1:40ظهرا: محمد مجدي في منافسات ألعاب القوى، لسباق رمي الجلة.

13:45 ظهرا: مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد أمام منتخب ألمانيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.

فيما أسفرت قرعة المصارعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو عن مواجهات صعبة وقوية للفراعنة خلال منافسات الأولمبياد، وتعقد العديد من جماهير ومتابعي الرياضة الأمال على لاعبو مصر في المصارعة لتحقيق ميدالية جديدة بعد تتويج سيف عيسى وهدايا ملاك في لعبة التايكوندو.