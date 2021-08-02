/643492/أسينسو-قبل-مواجهة-اليابان-في-نصف-نهائي-طوكيو-أمامنا-فرصة-تاريخية

أكد ماركو أسينسيو، مهاجم المنتخب الإسباني الأولمبي، قبل مواجهة اليابان في نصف نهائي أولمبياد طوكيو، أن فريقه "أمام فرصة تاريخية" لبلوغ نهائي دورة أولمبية، وذلك لأول مرة منذ واتته هذه الفرصة قبل 21 عاما، حينما خسرت إسبانيا أمام الكاميرون بضربات الترجيح.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات ماركو أسينسو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، والمنتخب الأول والأولمبي.

وصرح أسينسيو، في مؤتمر صحفي: "أشعر أنني بحالة جيدة جدا.. لقد تطورنا جميعا على المستويين الفردي والجماعي منذ اللحظة الأولى".

تصريحات ماركو أسينسو لاعب المنتخب الأولمبي الإسباني

وتابع: "نحن أفضل كثيرا من الناحية البدنية، وأمام فرصة تاريخية بالنسبة لنا، ونواجهها بكثير الحماسة والتطلعات".

وتحدث المهاجم عن غضبه، بعد استبداله في الدقيقة 67 من مباراة (لا روخا) أمام كوت ديفوار، قائلا: "في تلك اللحظة كنت بخير، أعتقد أنني كنت أشعر بالنصر من الداخل، وأننا سنصل لهدفنا، لكن اتُخذ قرار باستبدالي".

وأضاف لاعب ريال مدريد: "أعتقد أننا جميعا تحسنا تدريجيا، بلا شك أنا أيضا، سعيد لوجودي هنا، أعيش هذه التجربة وأتطلع إلى نصف النهائي".

وبخصوص تجربة خوض الأولمبياد، أجاب أسينسيو: "بالطبع أستمتع، على المستوى الإنساني صنعنا تجربة رائعة، حيث يعلو الفريق على كل شيء، إذا لم يكن الأمر كذلك، لكان من الصعب تحمل ما تحملناه خلال ذلك الشهر، نحن في المكان الذي أردنا أن نكون فيه، وغدا أمامنا تحد جميل للغاية".

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.