/643487/لاعب-الإسماعيلي-يدعم-عبد-الرحمن-مجدي-بعد-قرار-إيقافة-صور

نشر اتحاد الكرة بيان يوضح فيه السبب وراء استبعاد عبدالرحمن مجدي من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، وجاء السبب بيان اتحاد الكرة كالتالي: قررنا إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي بسبب ما حدث منه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي بطوكيو بعدما تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائياً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر محمد حسن لاعب نادي الإسماعيلي دعم لزميلةعبد الرحمن مجدي، ونشر عبر حسابة الشخصي”انستجرام:، 6 شهور من العشرة مشوفتش منه غير الأحترام ده واحد متربي وابن ناس وابن أصول فانبطل هري وكلام كتير واحنا ماشاء الله بموت في الكلام، كله بقي بيحكم علي الناس واللي بيتكلم ده يحمد ربنا انه ستراها معاه، مش عايشين في المدينة الفاضلة فالتقل خيرا او لتصمت بطلوا هري”.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمباراته أمام فريق براميدز الأربعاء المقبل فى قمة مؤجلة من الأسبوع الــ25 بمسابقة الدورى الممتاز.

وسبق الإسماعيلى أن واجه المدرب اليونانى فى 3 مباريات، حيث فاز فى لقاء وخسر مباراتين، وله هدفين عليه 6 أهداف، كلين شيت لقاء.

يوم 7 نوفمبر 2018 خسر الإسماعيلى 1 / 3 بالإسماعيلية كريستوفر مندوجا يوم 25 أبريل 2019 خسر الإسماعيلى صفر / 3 بالقاهرة يوم 5 أكتوبر 2019 فاز الإسماعيلى 1 / صفر بالقاهرة النامبيى بنسيون شيلونجو

ويخضع جميع لاعبى الإسماعيلى إضافة لأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى لمسحة طبية شاملة اليوم قبل السفر للقاهرة ، ويحل الدراويش ضيفا على فريق بيراميدز الأربعاء القادم،فى مواجهة مؤجلة من الأسبوع الــ25 ببطولة الدورى الممتاز ، يأتى ذلك كاجراء طبى احترازى ، للوقوف على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.