بنك CIB.. كيف تصبح مليونير بخطوات سهلة؟

يعد بنك CIB من البنوك العريقة والتي يثق بها الكثير من عملاء بنك CIB حيث أنه لديهم خدمة عملاء على أعلى مستوى سواء تليفونيًا أو من الفروع أو من الصفحة الرسمية الخاصة بنك CIB على فيسبوك، حيث أنهم يردون على كل اسئلة العملاء.

دوت الخليج كيف تصبح مليونير مع بنك CIB ؟ مع حساب توفير Easy Savings من بنك CIB يستطيع الأن العميل بالتمتع باحتساب العائد من أول جنيه كما أنه يتيح تجميع نقاط BONUS، والشراء بيها واستمتع بعروض CIB الحصرية . رسوم ومصروفات الحساب في بنك CIB خدمة عملاء بنك CIB اتصل بنا على مركز خدمة العملاء، وسوف يقوم موظفي الخدمة بمساعدتك في حل أي مشكلة قد تواجهك. للعملاء الأفراد 19666 (202+) لعملاء CIB Wealth وCIB Private 19847 (202+) المحفظة الذكية 19716

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