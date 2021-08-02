الأوراق المطلوبة لـ اختبار القدرات بـ إعلام القاهرة

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الأوراق رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة وصورة منه، وصورة شخصية وايصال الدفع الدال على السداد، واستمارة موقع التنسيق بعد التأكد من حفظها. وأوضحت أنه يمكن لطلاب "القاهرة، الجيزة، الفيوم، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، غرب شبرا الخيمة، شبين القناطر، الخانكة، القناطر الخيرية، شرق شبرا الخيمة، العبور، الخصوص"، التقدم للقدرات.

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