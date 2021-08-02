النشرة المرورية.. تحويلات مرورية بجسر السويس وأحمد سعيد والطرق البديلة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى فادى إبراهيم، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور قناة السويس عند منطقة محرم بك، وأحجام مرتفعة فى فيكتور أمانويل عند محور أبو قير وكذلك عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع جيهان السادات المتجه إلى حى الجامعة بمدينة المنصورة، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه لميدان المحطة.

وتابع صابر أن محافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند محطة مترو شبرا الخيمة للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه لمناطق ميت نما، موضحا أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعى.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى شارع مراد للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم عن طريق ميدان الجيزة، ناصحا بسلوك شارع الجامعة، مشيرا إلى وجود أحجام عند منطقة القرية الفرعونية بمنطقة البحر الأعظم للمتجه إلى المنيب، ناصحا بسلوك شارع ربيع الجيزى.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب سلوك كوبرى أكتوبر نتيجة الأعطال المتكررة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خاصة أعلى الوصلة المعلقة، ناصحا الخارج من مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة ومتجه لوسط المدينة بسلوك نفق الأزهر أو صعود كوبرى أكتوبر من غمرة.

ونصح صابر بتجنب كوبرى 15 مايو، للمتجه إلى الجيزة، وسلوك كبارى: الجلاء، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن شارع صلاح سالم يشهد بعض الأحجام عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا باستخدام محور النصر.

التحويلات المرورية

وأوضح صابر وجود تحويلات مرورية بجسر السويس، نتيجة إنشاء كوبرى سيارات أعلى محور عدلى منصور، مشيرا إلى أن الأعمال تنحصر من عند منطقة الفاروقية حتى منطقة قباء، مما استدعى عمل تحويلة مرورية وعلى القادم من مناطق ألف مسكن ومناطق الجراج ومتجه لجسر السويس، يدخل يمينا من عند مزلقان قباء، ويخرج إلى جوزيف تيتو ويرد مرة أخرى من جوزيف تيتو إلى جسر السويس.

وأضاف أن القادم من طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى، وموقف العاشر وحتى جسر السويس وقباء وسوق القناة، يواجه تحويلة مرورية بالصعود إلى كوبرى الحرفيين ودخول جوزيف تيتور ومنه إلى محور طه حسين من عند "المستشفى السعودى الألمانى" والخروج منه مرة أخرى إلى مناطق جسر السويس.

ولفت صابر إلى وجود تحويلة أخرى بشارع أحمد سعيد، نتيجة الأعمال، مشيرا إلى أن القادم من ميدان الفردوس ومتجه إلى مناطق أحمد سعيد وشارع الجيش والعباسية، يسلك يمينا من عند ميدان تاكى ويدخل يمينا شارع عبدالله محمد ويخرج مرة أخرى من عند المستشفى اليونانى، وإلى شارع السرجانى وإلى شارع العباسية، ويكمل حتى مناطق شارع سليم عبده والعباسية وعبده باشا.

وأشار إلى أن الحركة المرورية للقادم من مناطق شارع رمسيس وأحمد سعيد تعمل بشكل جيد، حتى تقاطعه مع شارع الجيش، حيث يكمل شارع الجيش إلى ميدان صك العملة والحلبى ومستشفى الطلبة أو مدينة البحوث، ويكمل مرة أخرى إلى ميدان تاكى.