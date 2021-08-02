الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأيام المقبلة.. والقاهرة تسجل 42

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء طوال الأيام المقبلة، لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى من 40: 42 درجة، ومزيد من ارتفاع الحرارة على جنوب الصعيد، وهدوء سرعة الرياح على بعض المناطق بما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.





كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى ليلاً فى ظل زياردة نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية، خصوصًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. وعن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، يسود البلاد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، وذلك خلال ساعات النهار. بينما يسود ليلاً طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. وتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. أما عن درجات الحرارة خلال الطقس غدًا:- - القاهرة الكبرى والوجه البحرى 41 للعظمى والصغرى 27. - السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 26 . - شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27. - جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 28.

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