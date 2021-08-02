صور.. حضور محافظ القاهرة لمؤتمر الإفتاء العالمى

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى .. تحديات التطوير وآليات التعاون" وبحضور ممثلى 85 دولة.





وشارك فى المؤتمر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونخبة من العلماء والمفتين والباحثين فى العالم ووكيل الأزهر الشريف وممثل الكنيسة المصرية.



ويهدف المؤتمر الذى يرأسه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إلى الإتفاق على أليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء فى العالم لدعم التحول الرقمى وزيادة الوعى بأهمية الرقمنة خصوصا فى ظل مكافحة العالم لفيروس كوفيد 19.