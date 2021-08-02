أخبار مصرية

صور.. حضور محافظ القاهرة لمؤتمر الإفتاء العالمى

0 نشر
محمد صابر 2021-08-02 15:43 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى .. تحديات التطوير وآليات التعاون" وبحضور ممثلى 85 دولة.

وشارك فى المؤتمر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونخبة من العلماء والمفتين والباحثين فى العالم ووكيل الأزهر الشريف وممثل الكنيسة المصرية.

مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء


ويهدف المؤتمر الذى يرأسه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إلى الإتفاق على أليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء فى العالم لدعم التحول الرقمى وزيادة الوعى بأهمية الرقمنة خصوصا فى ظل مكافحة العالم لفيروس كوفيد 19.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. حضور محافظ القاهرة لمؤتمر الإفتاء العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا