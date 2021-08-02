صور.. حضور محافظ القاهرة لمؤتمر الإفتاء العالمى

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وشارك فى المؤتمر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونخبة من العلماء والمفتين والباحثين فى العالم ووكيل الأزهر الشريف وممثل الكنيسة المصرية.
ويهدف المؤتمر الذى يرأسه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية إلى الإتفاق على أليات التعاون بين دور وهيئات الإفتاء فى العالم لدعم التحول الرقمى وزيادة الوعى بأهمية الرقمنة خصوصا فى ظل مكافحة العالم لفيروس كوفيد 19.
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