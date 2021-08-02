توفير 100 وحدة سكنية للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة فى رأس غارب

جدة - نرمين السيد - قال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، اليوم الإثنين، إنه تم شراء 100 وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعى لصالح صندوق إسكان محافظة البحر الأحمر، لطرحها على المواطنين بمدينة رأس غارب كمسكن اقتصادى.





وأوضح المحافظ، فى بيان له، أن تلك الوحدات تأتى فى إطار السياسة الصادقة للدولة بالتيسير على الموطنين، واستمرارا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية بمختلف المحافظات. ومن جهته، أوضح حامد أحمد حامد رئيس مدينة رأس غارب أن مساحة الوحدة تصل إلى 90 مترا مربعا، بإجمالى تكلفة 208 آلاف و593 جنيها، ويتم دفع مقدم 10 آلاف جنيه، وقسط شهرى 661 جنيها. وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للحصول على الوحدات اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى يوم 19 أغسطس الجارى، ويحق للفئات الآتية التقدم للحصول على تلك الوحدات وهى (متزوج - أعزب - آنسة - أرملة - مطلقة - ذوى الاحتياجات الخاصة)، مؤكدًا ضرورة وجود الضوابط والشروط التالية، وهى: (صورة بطاقة الرقم القومى سارية - شهادة ميلاد ومحل الإقامة رأس غارب أو إقامة 15 سنة للوافدين).

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