جولة تفقدية لمحافظ الغربية برفقة نائبي العدل أحمد قناوي وعبد المنعم إمام «صور»

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مواقع لمشاريع مقترحة برفقة النائبين عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب وأحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ واللواء محمد عبد الوهاب رئيس مجلس المدينة،و ممدوح النجار رئيس حى أول، و أحمد المغاورى رئيس حي ثان المحلة،في جولة صباحية مكثفة امتدت لأكثر من ٣ ساعات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجولة التفقدية لمحافظ الغربية برفقة النائبين عبد المنعم امام واحمد قناوي

سور السكة الحديد بالغربية

بدأت الزيارة بتفقد سور السكة الحديد تلبية لطلب النائبين اللذان تقدما بطلب ترميم وتحديث للسور، كما تفقد د. طارق رحمي محافظ الغربية والوفد المرافق نفق (إسو) بعد تنضيفه، وأعمال الرصف في شارع جمال عبد الناصر (الجمهورية)، التى تتم بناءً على مساعي المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب من خطة رد الشيء لاصله.

وأعطى رحمي توجيهاته بعمل مقايسة لترميم سور السكة الحديد، ورفع كفاءة النفق، كما أصدر تعليماته برصف شارع داير المصرف، الواصل بين شارعي جمال عبد الناصر و الجمهورية لتسهيل الحركة والربط المروري بين ش جمال عبد الناصر وش الجمهورية. ثم انتقل الوفد لميدان المشحمة بأبو راضى متفقدا تخطيط الميدان وحالة المرور بالمنطقة.

ثم انتقل بعدها لطريق مجمع المحاكم، وتفقد الوفد خلال الزيارة مجزر المحلة، والكلية التكنولوحية وتم الوقوف على أعمال تنظيم الطريق ورفع الإشغالات منه، كذلك تم الوقوف على وضع كورنيش بحر شبين المواجه الشارع.

كما انتقل الوفد لشمال منطقة الوزارية وأمر د. طارق بإعداد تقرير عن حالة المجزر وقدرته على العمل في ظروف بيئية مناسبة، كما أمر برفع تقرير فنى وهندسى للمنطقة من أجل تطويرها، كما تقدم النائبان بعدة مقترحات تنموية في المنطقة لخدمة المدينة واستحداث محاور مرورية وتنموية بها.

و انتقل الوفد لتفقد طريق الجابرية (شارع مصنع القاضى) ومنه انتقل الوفد لتفقد استعدادات مصنع القمامة لتركيب خط الفرز الجديد، الذى سيبدء تركيبه من الغد صباحا.

تأتى هذة الزيارة فى إطار التعاون بين نواب المحلة والقيادات التنفيذية للنهوض بالمدينة ورفع كفاءة مرافقها واستحداث محاور مرورية جديدة لتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وإنشاء مشروعات تنموية وخدمية جديدة، فضلا عن تنمية المناطق المهمشة بها.