الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بداخلها كمية من السجائر بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، من كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بداخلها كمية من السجائر بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كشف ملابسات سرقة سيارة بداخلها كمية من السجائر

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة من تاجرى سجائر، بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم بسيارة نقل قيادة أحدهما مُحملة عليها كمية من السجائر بإجمالى (50 خرطوشة مختلفة الأنواع)، استوقفهما 4 أشخاص إدعوا بأنهم رجال شرطة وإستولوا منهما على مبلغ مالى والسيارة المشار إليها ولاذوا بالفرار.

اتصالا هاتفيًا

وفى وقت لاحق، تلقى أحد الأشخاص عليهما اتصالاً هاتفيًا من أحد الأشخاص وأخبره بأن السيارة المستولى عليها متواجدة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعقب توجههما للمكان المشار إليه عثرا على السيارة وتبين خلوها من حمولتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم).

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث، أعترفا أحد المتهمين بأنه نظرًا لطبيعة عمله فى تجارة السجائر وعلمه بثراء المجنى عليهما إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتهما وفى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.

شراء كمية من السجائر

واستدرج الضحايا للمنطقة مكان البلاغ بدعوى رغبتهم فى شراء كمية من السجائر وفور وصولهما قام باقى المتهمين باسيقافهم واستولوا على السيارة ولاذوا بالفرار وعقب ذلك إستولوا على حمولة السيارة بالكامل وقاموا بتحميلها على سيارة أخرى«ميكروباص»، تصادف مرورها من مكان الواقعة وقيامهم بالتصرف فى الحمولة بالبيع.

وبإرشادهم ضبطت السجائر المستولى عليه لدى عميلهم «تاجر سجائر -حسن النية» وكذا ضبط مبلغ مالى من متحصلات البيع وأقر بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين وإتهموهما بالسرقة.