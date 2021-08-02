/643484/تشكيل-الزمالك-لمواجهة-مياه-البحيرة-استعدادا-للدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرن عن التشكيل الذي سيخوض به ودية مياه البحيرة المقرر لها بعد قليل في إطار معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

تشكيل الزمالك لمواجهة مياه البحيرة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش”.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

تشكيل الزمالك لمواجهة مياه البحيرة استعدادا للدوري

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث من المنتظر أن يعتمد كارتيرون على التشكيل الأقرب لمواجهة غزل المحلة.

وسبق وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام منتخب القسم الثاني وفاز بسباعية دون رد، وأبها السعودي وانتصر بهدفين لهدف، والمجد السكندري وفاز بهدفين لهدف.

مباريات الزمالك في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى نهايته بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية عقب الخسارة من البرازيل في الدور ربع النهائي.

الجولة الـ28 الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

الجولة الـ29الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ31 الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

الجولة الـ33الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

الجولة الـ34 البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت..

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تجربة مجموعة كبيرة من الشباب والناشئين خلال المباراة، حيث شارك في الشوط الثاني كل من: محمد قنديل وحاتم سكر وأحمد محمود ويوسف محمود وحسام أشرف.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم ٧ أغسطس المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فندق إقامة الأبيض خلال المعسكر المغلق الحالي بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.