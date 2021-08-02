/643483/طوكيو2020-السويد-تواجه-كندا-في-نهائي-منافسات-كرة-القدم-للسيدات

ضرب المنتخب السويدي، موعدًا مع نظيره الكندي في المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد فوزه على نظيره الأسترالي (1-0)، في الدور قبل النهائي، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وسجلت فريدولينا رولفو هدف المباراة الوحيد للمنتخب السويدي في الدقيقة (46)، وسبق للمنتخب السويدي أن خاض المباراة النهائية للأولمبياد في النسخة الماضية والتي أقيمت عام 2016 في ريو دي جانيرو، حيث خسر الفريق 1 / 2 أمام نظيره الألماني، بعد التفوق في المواجهة التي أنطلقت اليوم ضمن منافسات سيدات كرة القدم.

طوكيو2020.. السويد تواجه كندا في نهائي منافسات كرة القدم للسيدات

كان المنتخب الكندي قد تأهل في وقت سابق من اليوم الاثنين إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على المنتخب الأمريكي حامل لقب بطولة كأس العالم الماضية 2019 في فرنسا (1-0).

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.