/643480/أولمبياد-طوكيو-2020-فوكين-أول-ألمانية-تفوز-بميدالية-ذهبية-في-المصارعة

أصبحت ألين روتر فوكين، أول سيدة ألمانية تفوز بميدالية ذهبية في منافسات المصارعة، في دورة أولمبياد طوكيو 2020.

ويستعرض دوت الخليج أرقام ألين في منافسات المصارعة بدورة أولمبياد طوكيو.

وفي آخر بطولة في مسيرتها، تغلبت على الأمريكية أديلين جراي، الفائزة بخمسة ألقاب لبطولة العالم، في منافسات المصارعة الحرة لوزن 76 كيلو جرامًا بأولمبياد طوكيو.

وكانت فوكين (30 عامًا) فازت بلقب بطولة العالم في 2014.

وحصلت التركية ياسيمن أدار، والصينية زو كيان، على الميدالية البرونزية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.