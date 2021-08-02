/643479/طوكيو-2020-الكوبي-سانشيز-يقهر-بطل-العالم-ويحرز-ذهبية-المصارعة-اليونانية-الرومانية

فاز الكوبي لويس البرتو اورتا سانشيز بالميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة اليونانية الرومانية بعد فوزه على الياباني فوميتا كينيشيرو بطل العالم مرتين 5-1 في نهائي وزن 60 كجم اليوم الإثنين ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومنح سانشيز بلاده، كوبا أول ميدالية ذهبية في المصارعة في أولمبياد طوكيو. ونال الروسي سيرجي إيميلين، والصيني واليهان ساليكي ميداليتين برونزيتين.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.