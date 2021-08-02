/643478/بالصور-النائب-خالد-مصطفى-يكرم-أوائل-الشهادتين-الابتدائيه-والإعدادية-بالمرج

كرم النائب خالد مصطفى عبدالوهاب عضو مجلس الشيوخ رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن أمانه القاهره، أوائل الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الازهريه علي مستوي محافظه القاهره والشهادة الاعدادية العامه علي مستوى حي المرج بمركز شباب الاندلس بالمرج ،تقديراً لتميزهم وتفوقهم الدراسي.

وأكد النائب خالد مصطفى عبدالوهاب ، في كلمته خلال الحفل على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل الوطن، وأن تكريم المتميزين منهم لابد منه دفعاً لحركة تقدم مصر وتقديراً لتفوقهم مطالبهم على ضرورة حب الوطن ورفع إسم مصر عاليا في كافة المجالات والمحافل الدولية. حضر الحفل لفيف من القيادات الحزبيه والسياسية علي رأسهم المهندس محمود فرماوي أمين عام قسم المرج حزب مستقبل وطن وممثل من الأزهر الشريف وممثل عن الكنائس،و أصحاب المدارس الخاصه والعديد من مديرين المدارس الحكوميه وحشد كبير من أولياء الأمور والطلبة.

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