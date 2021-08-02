نشرة أخبار الفن : أشرف عبد الباقي يتعرض للهجوم..كارول سماحة تتألق بعمل جديد..أمير كرارة يشارك في سلسلة أفلام المستضعفون..وهذه حقيقة إرتباط سامو زين

/643476/نشرة-أخبار-الفن--أشرف-عبد-الباقي-يتعرض-للهجومكارول-سماحة-تتألق-بعمل-جديدأمير-كرارة-يشارك-في-سلسلة-أفلام-المستضعفونوهذه-حقيقة-إرتباط-سامو-زين

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين العديد من الأنباء الهامه والأحداث الفنية المشوقة واللافتة للإنتباه، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث فنية في إنتظارك.

أشرف عبد الباقي يتعرض للهجوم

تعرض الفنان الكبير أشرف عبد الباقي لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور بسبب حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، وذلك بعد أن أعلن عبد الباقي مشاركة الأخير في مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «شمسية وأربع كراسي».

وعلق دكتور أشرف زكي على هذا الهجوم قائلا بأن حمو بيكا يشارك في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بالغناء وليس التمثيل، ويظهر كضيف وليس ممثلا أساسيا في المسرحية، وأن المسؤول بما يفعله حمو بيكا هي نقابة الموسيقيين وليست نقابة الممثلين، ليرد عيله الفنان هاني شاكر بإعتباره نقيب المهن الموسيقية، قائلا: "ماليش علاقة بحمو بيكا لإنه لا ينتمي إلى نقابة المهن الموسيقية، ودي حاجة ماتخصنيش ولا أستطيع الحكم عليه".

أميرة كرارة يشارك في سلسلة أفلام المستضعفون

أعلن المخرج بيتر ميمي عن إنضمام الفنان أمير كرارة لبطولة فيلمه الجديد «ملاك الموت» الذي من المقرر طرحه ضمن سلسلة أفلامه التي تحمل اسم «المستضعفون»، اذ نشر ميمي البوستر الخاص بفيلمه الجديد «ملاك الموت» عبر حسابه الشخصي بموقعى فيسبوك وعلق عليه، قائلا: ““ملاك الموت قريبًا.. النجم الكبير أمير كرارة”.

كارول سماحة تتألق في عمل غنائي جديد مع بتول عرفة

وأعلنت بتول عرفه عن عمل غنائي جديد يجمعها بالفنانة كارول سماحة فكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصير “تويتر”، كاشفة عن عمل جديد يجمعها بكارول سماحة، قائلة: “والله مانك هاين يا سليم يا عساف، مش حقول غير إن شاء الله انتظرونا".

وأعادت الفنانة كارول سماحة نشر التدوينة الخاصة ببتول عرفة وعلقت عليها ممازحة: “"ليه قتلتي المفاجأة يا بتول".

سامو زين ينفي شائعة إرتباطه

نفي الفنان سامو زين ما تم تداوله من أنباء حول عقد قرانه، فكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فقال: “مساء الخير أعتذر أولا عن نشر أمور خاصه بي، ولكن أنا صحيت الصبح علي مباركات وتهاني بمناسبه جوازي اللي محصلش”.

وتابع سامو زين: “حبيت اني أسبق قبل مينتشر الخبر ويبقي حقيقه مش موجوده وأعلن أني لست مرتبط بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وأن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها . ربنا يبارك فيكم”.

تفاصيل الحالة الصحية للمطربة سمر

كشفت شقيقة المطربة سمر عن تفاصيل حالتها الصحية بعدما تعرضت لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي، أثناء عودتها من حفل أقامته هناك أدى إلى تفحم سيارتها ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة، مشيرة إلى أنها تعرضت لكسر بالذراع وشرخ بالظهر، لافته إلى خضوع سمر لعملية جراحبة خلال يومين، وأضافت ولاء عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “شكرًا على سؤالكم جميعا لأني مش هاعرف أرد على كل الاتصالات للأسف”.

عرض مسرحية «أحدب نوتردام» لناصر عبد المنعم على مسرح الطليعة في سبتمبر

ستعد المخرج ناصر عبد المنعم لعرض مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «أحدب نوتردام» على مسرح الطليعة في أوائل سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من البروفات التي يجريها خلال الفترة الحالية، ويشارك في بطولة مسرحية «أحدب نوتردام» كلا من محمد الشرشابى، ياسر عزت، سمر علام، هانى عبد المعتمد، ماهر محمود ومجموعة من الشباب، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور وملابس هبة عبد الحميد، موسيقى إبراهيم سعيد، صياغة درامية محمود جمال، مساعد مخرج محمد عبد التواب، مخرج منفذ حنان مهدي.