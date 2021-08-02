/643472/كلاكيت-تاني-مرة--تجديد-حبس-المتهمين-في-وفاة-شقيق-الفنان-رامي-صبري-بالمريوطية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تجديد حبس 5 متهمين في وفاة شقيق الفنان رامى صبرى 15 يوم على ذمة التحقيق، فى اتهامهم باحتجاز مواطنين بدون وجه حق، والتسبب فى مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس 5 متهمين في وفاة شقيق رامي صبري

تفاصيل الواقعة

كما أعلنت النيابة العامة، أنها باشرت التحقيقات في وفاة شاب غرقًا في ترعة المريوطية بالجيزة بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثة شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحقيقات النيابة إلى أنه بعد عِلْم ذوى المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك فى ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفى.

وناظرت النيابة العامة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِّ بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية.

والد شقيق رامي صبري

وفي السياق ذاته سألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاوناه فى إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجرى التحريات فأكد غرق المتوفى أثناء هروبه من مصحة في عقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم ملك العقار بالأمر.