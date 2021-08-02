بـ 51 مليون مشاهدة..تامر حسني يواصل تألقه بأغنية «صعبة»

/643471/بـ-51-مليون-مشاهدةتامر-حسني-يواصل-تألقه-بأغنية-صعبة

يواصل نجم الجيل الفنان تامر حسني تحقيق نجاحات ساحقة من خلال أعماله التي طرحها مؤخرا على رأسها فيلم «مش أنا» الذي يعرض بدور العرض حتى الأن، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة «صعبة».

دوت الخليج يرصد نجاح تامر حسني بأغنية صعبة

حققت أغنية «صعبة» للنجم تامر حسني نسب مشاهدات ساحقة وصلت لأكثر من 51 مليون مشاهد وذلك بعد أسبوع واحد فقط من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وكانت قد تصدرت أغنية «صعبة» تريند رقم 5 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كما تخطت حاجز الـ 12 ملايين مشاهدة في خلال يوم واحد فقط، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي وإخراج تامر حسني، ومن إنتاج شقيقة حسام حسني.

كلمات أغنية صعبة

وتقول كلمات أغنية صعبة: "أنتي صعبه في حضنك الغرام معدتش يوصفه كلام ويسكت اللسان قدام جمالك..ولو تنام عنيه تسيطري في نومي عليا انتي صعبة..نار في قلبي نار بعدك انتحار يطلع النهار مع ابتسامتك.. حبك احتلال انساكي شئ محال عايز اعيش واموت اسير حلاوتك..صعبه صعبه انتي صعبه لا بجد مش مداعبه انتي واخدة قلبي لعيه..جامدة جامدة في الجمال والحسن جامدة بس عاملة غامضه لمضه لا مينفعش الكلام جده".

تامر حسني يتألق بفيلم مش أنا

من ناحية أخرى، يعرض للفنان تامر حسني خلال الفترة الحالية فيلم «مش أنا» التي تدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته، والفيلم من بطولة ماجد الكدوانى وحلا شيحة وسوسن بدر ومن إخراج سارة وفيق، ويظهر من خلاله تامر بشكل مختلف عن أفلامه السابقة، ويراهن عليه بقوة خلال مشواره الفني.

فيلم «مش أنا» يسجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بالسعودية

وشهد فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني حالة من الازدهار داخل السينمات المصرية والعربية، إذ أنه لازال يحافظ على تصدره بتحقيق أعلى الإيرادات منذ بداية عرضه، وتجاوزت إيرادات الفيلم منذ عرضه في 23 يونيو، حاجز ال9 ملايين جنيهًا داخل دور العرض المصرية، ليخرج الفيلم خارج حدود مصر ويحقق نجاحًا ملحوظًا في السينمات السعودية حيث سجل أعلى افتتاحية لفيلم عربي بأكثر من 60 ألف تذكر.