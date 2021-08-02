تأجيل إعادة محاكمة 25 متهما بـ«فض اعتصام رابعة» لـ 2 اكتوبر

/643470/تأجيل-إعادة-محاكمة-25-متهما-بـفض-اعتصام-رابعة-لـ-2-اكتوبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين 2 يوليو 2021، تأجيل إعادة محاكمة 25 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 2 أكتوبر لسماع المرافعة والباحث الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة 25 متهمًا بـ«فض اعتصام»

أحداث فض رابعة العدوية

وكانت المحكمة استمعت لأقوال اللواء محمد توفيق، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة، وتم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق أمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

شاهد عيان

وأضاف الشاهد أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.

ميدان هشام بركات

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.