وزير الدفاع يقوم بجولة تفقدية ‏لإحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة...

قام الفريق أول ‏‎‎‏ محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بجولة تفقدية ‏لإحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة وذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة ‏للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات ‏والإدارات والأسلحة التخصصية .‏‎

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عرض تقديمى تضمن شرح مفصل لإسلوب العمل والتطوير ‏المستمر فى ظل الثورة التكنولوجية لمجال الأسلحة ، كما تفقد معرض البحوث والإنجازات الفنية ‏لوحدات إدارة الأسلحة والذخيرة والذى تضمن عدد من النماذج التى يتم إنتاجها أو إصلاحها بتلك ‏الوحدات ويتم التعامل معها وفقاً لأعلى المعايير الفنية العالمية مما يسهم فى الحفاظ على الجاهزية ‏القتالية للقوات المسلحة .‏

أعقبه المرور على عدد من المراكز الفنية المتخصصة التى يتم العمل بهما وفقاً لأحدث النطم ‏التكنولوجية وبما يدعم مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى تلك التخصصات ، كما إستمع القائد ‏العام للقوات المسلحة لعرض تضمن مقترح إنشاء مركز تطوير الأسلحة الصغيرة تضمن شرح ‏مفصل لمحتويات المركز وآليات العمل به بما يؤهل المتخصصين لتحقيق الإستفادة القصوى من ‏المركز واللحاق بالركب العالمى فى مجال الأسلحة الصغيرة .‏

وأشاد الفريق أول ‏‎/‎‏ محمد زكى بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة ‏الأسلحة والذخيرة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها ، مؤكداً أن القوات المسلحة ‏ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية فى كافة الأسلحة ‏والتخصصات لحماية الأمن القومى المصرى .‏