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صور.. وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية للأسلحة

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سمر مدكور 2021-08-02 16:19 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جولة تفقدية بإحدى الوحدات الفنية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، وذلك فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمتابعة عملية التطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة التخصصية.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة، عرض تقديمى تضمن شرحًا مفصلًا لأسلوب العمل والتطوير المستمر فى ظل الثورة التكنولوجية لمجال الأسلحة، كما تفقد معرض البحوث والإنجازات الفنية لوحدات إدارة الأسلحة والذخيرة، والذى تضمن عددا من النماذج التى يتم إنتاجها أو إصلاحها بتلك الوحدات ويتم التعامل معها وفقًا لأعلى المعايير الفنية العالمية مما يسهم فى الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.

أعقب ذلك المرور على عدد من المراكز الفنية المتخصصة التى يتم العمل بهما وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وبما يدعم مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى تلك التخصصات، كما استمع القائد ‏العام للقوات المسلحة لعرض تضمن مقترحا لإنشاء مركز تطوير الأسلحة الصغيرة، تضمن شرحًا ‏مفصلًا لمحتويات المركز وآليات العمل به بما يؤهل المتخصصين لتحقيق الاستفادة القصوى من ‏المركز واللحاق بالركب العالمى فى مجال الأسلحة الصغيرة.وزير الدفاع

وأشاد الفريق أول‎‏ محمد زكى، بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة ‏الأسلحة والذخيرة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها، مؤكدًا أن القوات المسلحة ‏ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقًا لأحدث النظم العالمية فى جميع الأسلحة ‏والتخصصات لحماية الأمن القومى المصرى.وزير الدفاع

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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