صور.. وزير الدفاع يتفقد إحدى الوحدات الفنية للأسلحة

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وشاهد القائد العام للقوات المسلحة، عرض تقديمى تضمن شرحًا مفصلًا لأسلوب العمل والتطوير المستمر فى ظل الثورة التكنولوجية لمجال الأسلحة، كما تفقد معرض البحوث والإنجازات الفنية لوحدات إدارة الأسلحة والذخيرة، والذى تضمن عددا من النماذج التى يتم إنتاجها أو إصلاحها بتلك الوحدات ويتم التعامل معها وفقًا لأعلى المعايير الفنية العالمية مما يسهم فى الحفاظ على الجاهزية القتالية للقوات المسلحة.
أعقب ذلك المرور على عدد من المراكز الفنية المتخصصة التى يتم العمل بهما وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وبما يدعم مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى تلك التخصصات، كما استمع القائد العام للقوات المسلحة لعرض تضمن مقترحا لإنشاء مركز تطوير الأسلحة الصغيرة، تضمن شرحًا مفصلًا لمحتويات المركز وآليات العمل به بما يؤهل المتخصصين لتحقيق الاستفادة القصوى من المركز واللحاق بالركب العالمى فى مجال الأسلحة الصغيرة.
وأشاد الفريق أول محمد زكى، بالمستوى المتميز والروح المعنوية والقتالية العالية لرجال إدارة الأسلحة والذخيرة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها، مؤكدًا أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقًا لأحدث النظم العالمية فى جميع الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومى المصرى.
حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.
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