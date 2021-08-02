شيخ الأزهر ووزيرة الصحة يتابعان الإنشاءات بمستشفى القرنة فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أعمال إنشاء مستشفى القرنة التخصصى بتكلفة تبلغ حوالى 800 مليون جنيه.





جاء ذلك خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان محافظة الأقصر لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، يرافقها كل من الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة والسكان للرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، والدكتور محمد حسانى مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجى، والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة، والدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور إسماعيل العربى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزيرة وشيخ الأزهر الشريف ومحافظ الأقصر استمعوا إلى شرح تفصيلى للرسومات الهندسية والبرنامج الوظيفى للمستشفى الجديد الجارى إنشاؤه على مساحة 21 ألف متر، بالإضافة إلى منطقة الخدمات المكملة للمستشفى، حيث أوضحت الوزيرة أنه من المقرر أن يضم المستشفى قسم العيادات بمختلف التخصصات الطبية، وقسم الأشعة والذى سيتم تزويده بأحدث الأجهزة فى مجال الأشعة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى قسم المعامل، كما سيضم غرف عمليات، ورعايات مركزة، وغرف تدخلات القساطر القلبية والمخيية، كما سيتم تزويد المستشفى بتانك أكسجين تبلغ سعته 11 ألف لتر.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت أن المستشفى سيقدم كافة الخدمات الطبية لأهالى مدينة القرنة ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، كما شددت على الانتهاء من إنشاء المستشفى وتجهيزها خلال 8 أشهر وفقًا للأكواد الإنشائية ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما وجهت بإنشاء مدرسة للتمريض ملحقة بالمستشفى استجابة لأهالى مدينة القرنة.

ومن جانبه، لفت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إلى أهمية النهوض بالخدمات الطبية المقدمة بمدينة القرنة والتى تعد من أهم المناطق السياحية بمحافظة الأقصر والتى تستقبل الآلاف من السائحين سنويًا، مشيدًا بالنموذج الإنشائى للمستشفى مما يساهم فى حصول أهالى المدينة على أفضل الخدمات الطبية، كما أشاد بالخدمات الطبية المتكاملة التى يحصل عليها أهالى المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر حرصه على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء المستشفى، وتيسير وصول الخدمات المكملة لتشغيل المستشفى من مرافق وكهرباء وصرف صحى، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد لحرصها الدائم على متابعة سير العمل ميدانيًا بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) والتى انطلقت بهم المنظومة 16 فبراير من العام الجارى، ومحافظة (بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.