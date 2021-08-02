/643477/ثنائي-الأهلي-يستمتعان-بالعطلة-قبل-مواجهة-وادي-دجلة-في-الدوري-صور

واصل والتر بواليا واليو ديانج ثنائي لاعبي النادي الأهلي استمتاعه بالعطلة الصيفية قبل الانضمام إلى تدريبات المارد الاحمر استعدادا للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر الثنائي الإفريقي يستمتعان بالجواء الصيفية قبل العودة إلي مباريات الدوري، حيث يدخل النادي الاهلي مباراته أمام وادي دجلة والتي من المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم.

وحصل لاعبي الفريق على عطلة إضافية من الأهلي بعدما شارك مع المنتخب الاولمبي في بطولة طوكيو 2020.

وحرص موسيمانى على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام مع توقف الدورى لالتقاط الأنفاس، وتجنب الإرهاق من ضغط المباريات الذى واجهه الأهلى الفترة الماضية.

وكان الأهلى قد فاز على أسوان 3-1 فى المباراة التى أقيمت الخميس الماضي على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 لبطولة الدورى الممتاز، ليرفع الأهلى رصيده من النقاط إلى 58 نقطة فى المركز الثانى.

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها يوم 8/4 الأربعاء في تمام الساعة علي استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بيان النادي الأهلي

نشر الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه تفاصيل تقديم شكوى ضد عدد من القنوات الفضائية بعد استقرار مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب على اتخاذ خطوات فعلية ضد عدد من الإعلامين والقنوات التي يوضح المارد الأحمر خلال بيانه أنها تهاجم الفريق.