/643475/الرجاء-المغربي-يهنئ--سفيان-البقالي-بعد-حصدة-ذهبية-أولمبياد-طوكيو

حصدت المغرب الميدالية الذهبية الأولى لها في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تحقيق الرباع سفيان البقالي أول ميدالية لأسود الصحراء في دورة الألعاب الأولمبية ، لتتساوى مع تونس صاحبة الميدالية في السباحة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حرص نادى الرجاء الرياضى المغربي على تهنئة البطل الأولمبي المغربي سفيان البقالي لحصوله على أول ميدالية ذهبية لبلاده بسباق 3000 متر موانع، ضمن مافسات ألعاب القوي بأولمبياد طوكيو2020.

المغربي عبر الحساب الرسمي”تويتر”:”يهنى نادي الرجاء الرياضي البطل الاولمبي سفيان البقالي على إحرازه لذهبية 3000 متر موانع، لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو هنيئا لكل مكونات الشعب المغربي بهذا الإنجاز الرياضي الكبير الذي يساهم في تشريف الراية المغربية”.

ذهبية جديدة للعرب في طوكيو.. المغربي سفيان البقالي يحقق الميدالية الأولى للمغرب

وأحرزت الـمـغـرب ذهـبـيـتـهـا الأولـى عـن طـريـق سـفـيـان الـبـقـالـي فـي سـبـاق 3000 مـتـر مـوانـع منذ دقائق، لتتساوى مع تونس في ترتيب البعثات العربية بعد حصول ابناء الأرض الخضراء.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.