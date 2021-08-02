/643474/أول-رد-رسمي-من-الإسماعيلي-على-أزمة-عبدالرحمن-مجدي

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، عن موقف النادي من إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب الفريق الأول للدروايش من صفوف المنتخب بعد الأزمة الأخيرة.

وقال علاء وحيد لـ دوت الخليج: " مازلنا ننتظر انتهاء التحقيقات من جانب اتحاد الكرة وبعدها سنعلن بشكل نهائي موقف النادي".

علاء وحيد يوضح موقف الإسماعيلي في أزمة عبدالرحمن مجدي

وتابع وحيد : " سنصدر بيان رسمي عبر القنوات الرسمية للنادي الإسماعيلي عقب انتهاء التحقيقات من جانب اتحاد الكرة".

ويستعرض دوت الخليج السبب وراء استبعاد نجم الدراويش من المشاركة مع المنتخب الأولمبي:

سبب الإستبعاد

نشر اتحاد الكرة بيان يوضح فيه السبب وراء استبعاد عبدالرحمن مجدي من المشاركة مع المنتخب الأولمبي.

وجاء السبب بيان اتحاد الكرة كالتالي: قررنا إيقاف عبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي بسبب ما حدث منه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي بطوكيو بعدما تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق و على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

الفراعنة في الصدارة

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.