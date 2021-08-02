المغرب تعادل رقم مصر الأولمبي بعد ذهبية الـبـقـالـي.. تفاصيل

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عادلت المغرب رقم مصر في التتويج بذهبيات الأولمبياد عبر التاريخ ، وذلك خلال منافسات أولمبياد طوكيو2020، بعد أن حقق سـفـيـان الـبـقـالـي الذهبية فـي سـبـاق 3000 مـتـر مـوانـع منذ دقائق، لتتساوى مع تونس في ترتيب البعثات العربية، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وعادلت المغرب رصـيـد مـصـر فـي الـذهـب الأولـمـبـي تـاريـخـيـا بـرصـيـد 7 ذهـبـيـات بـعـد ذهـبـيـة سـفـيـان الـبـقـالـي.

المغرب تعادل رقم مصر الأولمبي بعد ذهبية الـبـقـالـي

حصدت المغرب الميدالية الذهبية الأولى لها في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تحقيق الرباع سفيان البقالي أول ميدالية لأسود الصحراء في دورة الألعاب الأولمبية ، لتتساوى مع تونس صاحبة الميدالية في السباحة.

وأحرزت الـمـغـرب ذهـبـيـتـهـا الأولـى عـن طـريـق سـفـيـان الـبـقـالـي فـي سـبـاق 3000 مـتـر مـوانـع منذ دقائق، لتتساوى مع تونس في ترتيب البعثات العربية بعد حصول ابناء الأرض الخضراء على ذهبية في السباحة.

أغرب لقطات الأولمبياد.. استبعاد سيدتين من أولمبياد طوكيو بسبب هرمون الذكورة

يعد السبب الرئيسي في استبعاد اللاعبتين كريستين مبوما و بياتريس ماسيلينجي، من سباق 400 متر، بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد أن كشفت الاختبارات أن مستويات هرمون التستوستيرون لديهم مرتفعة للغاية.

ويشتهر هرمون التستوستيرون بهرمون الذكورة، حيث أنه أحد المحركات الرئيسية للتغيرات الفيزيائية التي تحدث عند الرجال في سن البلوغ، مثل زيادة العضلات، تعمق الصوت ونمو الشعر، كما له دورا أساسيًا في تكوين الوظيفة الجنسية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.