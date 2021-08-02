/643468/النائب-خالد-بدوي-يحصل-على-الموافقة-على-نقل-محرقة-قرى-كفور-نجم-إلى-مجمع-الخطارة

حصل النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، على الموافقة بنقل محرقة وحدة كفور نجم إلى مجمع الخطارة بعد معاناة الأهالي لمدة ١٥ عاماً، بدعم ومعاونة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل نقل محرقة كفور نجم الى مجمع الخطارة

محرقة كفور نجم

ويمثل نقل المحرقة من أهم الأولويات للقضاء على سحابة الدخان المستمر فوق سماء وحدة كفور نجم المحلية ومركز الإبراهيمية.

وكان الدكتور خالد بدوي قد حصل على موافقة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة على نقل المحرقة من شهر مارس الماضي؛ وتم اليوم توقيع محضر التسليم والتسلم للشركة الناقلة في حضور النائب الدكتور خالد بدوي ،والدكتور محمد عمر مدير الادارة الصحية وممثل الشركة وتم ذلك في مقر وحدة طب أسرة كفور نجم؛ على أن يتم النقل خلال هذا الأسبوع يبدأ الإحلال من الثلاثاء والنقل من الخميس.

كما توجه النائب الدكتور خالد بدوي بكل الشكر والتقدير للدكتور هشام مسعود المحترم الذي لبّى طلب الأهالي المزكّى من النائب الدكتور خالد بدوي.

فض دور الانعقاد الاول

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،وافق على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.