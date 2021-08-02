/643465/أمير-كرارة-بطل-فيلم-ملاك-الموت-ضمن-سلسلة-المستضعفون-لبيتر-ميمي

أعلن المخرج بيتر ميمي عن إنضمام الفنان أمير كرارة لبطولة فيلمه الجديد «ملاك الموت» الذي من المقرر طرحه ضمن سلسلة أفلامه التي تحمل اسم «المستضعفون» .

دوت الخليج يكشف تعاون أمير كرارة مع بيتر ميمي في فيلم «ملاك الموت»

ويعد فيلم «ملاك الموت» هو العمل الثاني لأفلام سلسلة «المستضعفون» الذي أعلن عنها المخرج بيتر ميمي مؤخرا، وذلك بعد الانتهاء من فيلم «موسى» الذي من المقرر عرضه بالسينمات في 18 أغسطس المقبل.

ونشر ميمي البوستر الخاص بفيلمه الجديد «ملاك الموت» عبر حسابه الشخصي بموقعى فيسبوك وعلق عليه، قائلا: ““ملاك الموت قريبًا.. النجم الكبير أمير كرارة”.

وكان قد ظهر الفنان أمير كرارة في نهاية التريلر الدعائي لفيلم «موسى» الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، والذي حقق نسبة مرتفعة من المشاهدات تجازوت المليون و200 مشاهدة وذلك قبل طرحة في دور العرض المصرية.

تفاصيل صناعة فيلم موسى

يشارك في إنتاج فيلم «موسى» 3 من كبرى شركات الإنتاج السينمائى في مصر والعالم ‏العربى، وهم سينرجى فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن، فيما تتولى MAD Solutions الترويج للفيلم.

ويعد فيلم «موسى» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، وتدور أحداثه في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى»، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع خاصة ضد رجل أعمال يرفض ارتباطه بابنته، والإنسان الآلي المستخدم في الفيلم تم تصميمه وتنفيذه وتحريكه في مدة استغرقت عاما كاملا، في حين أن الفيلم كله استغرق ما يقرب من 4 سنوات لتنفيذه وتقديمه للجمهور، ومن المقرر أن ينافس الفيلم في موسم الصيف الحالي في تجربة جديدة على السينما المصرية.

أمير كرارة يتألق في دراما رمضان 2021

على الصعيد الآخر شارك الفنان أمير كرارة في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «نسل الأغراب» بطولته هو والنجم أحمد السقا إلى جانب مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد ومروى الأزلى، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.