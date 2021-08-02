يوفينتوس يثير الجدل حول عقدد «العجوز» كيلليني

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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، وقائد المنتخب الأولي للأوروز، تجدد عقده مع الفريق خلال أيام قليلة لمدة عامين، مع السيدة العجوز.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل عقد الإيطالي جورج كيللني، مع يوفينتوس.

كيليني انتهى عقده في يونيو الماضي مع يوفنتوس، لكنه أكد استمراره والنادي كذلك، بعد الأداء الذي قدمه جورجيو في بطولة يورو 2020.

تفاصيل عقد كيلليني مع يوفينتوس

فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق بسوق الانتقالات، أكد نقلًا عن شبكة "سكاي" الإيطالية، أن كيليني سيوقع على عقد لمدة عامين مع يوفنتوس، حتى عام 2023.

كيليني صاحب الـ36 عامًا، كان من المفترض أن يوقع على عقد لمدة عام واحد فقط، لكن الاتفاق الآن على عامين، من أجل أن يشارك اللاعب في مونديال قطر 2022 بعد نهاية الموسم المقبل.

كيلليني مع منتخب إيطاليا

جورجيو قاد منتخب إيطاليا للفوز ببطولة يورو 2020 بعد الأداء الذي قدمه دفاعيًا، ليعيد اكتشاف نفسه في عمر الـ36 بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المفترض أن يعلن يوفنتوس عن تجديد عقد كيليني خلال أيام قليلة للغاية، لينضم لتدريبات الفريق تحت قيادة ماسيمليانو أليجري.

كيلليني هنئ الثنائي تامبيري وجاكوبس بعد تحقيق الميدالية الذهبية

هنئ الدولي الإيطالي جورج كيلليني قائد المنتخب الأوزور، وفريق يوفينتوس، الثنائي تامبيري وجاكوبس بعد تحقيق الميدالية الذهبية، في دورة أولمبياد طوكيو 2020.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.