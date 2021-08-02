/643462/محصلش-هكذا-علق-سامو-زين-على-أنباء-إرتباطه

تداولت العديد من المواقع خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بإرتباط الفنان اللبناني سامو زين عاطفيا كاشفين عن زواجه دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

دوت الخليج يكشف حقيقة زواج المطرب اللبناني سامو زين

كتب سامو زين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، نافيا ما تم تداوله من أنباء حول عقد قرانه، فقال: “مساء الخير أعتذر أولا عن نشر أمور خاصه بي، ولكن أنا صحيت الصبح علي مباركات وتهاني بمناسبه جوازي اللي محصلش”.

وتابع سامو زين: “حبيت اني أسبق قبل مينتشر الخبر ويبقي حقيقه مش موجوده وأعلن أني لست مرتبط بأحد تماماً لا من قريب ولا من بعيد وأن شاء الله ربنا لما يكتب النصيب سوف أعلن ذلك فوراً وفي العلن قدام الناس كلها . ربنا يبارك فيكم”.

سامو زين يتألق بأغنية حبيتو

يشار إلى أن آخر أعمال سامو زين كليب «حبيتو» وهي الأغنية التي طرحها في عيد الحب الماضي وهي من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، كما طرح أغنية "ست الناس" بمناسبة عيد الأم والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل كما طرح مؤخراً أغنية "كينج الحب" بأكثر من توزيع.

نبذة عن الفنان سامو زين

ويذكر أن سامو زين من عائلة سورية وولد في الكويت، وبين الحين والآخر كانت يتنقل بين سوريا والبلدان الأوروبية الأخرى حتى أنهى مدرسته الثانوية، بعد التخرج سافر إلى لندن لدراسة هندسة الصوت وهناك تزوج من امرأة إنجليزية تدعى كريستينا وقفت إلى جانبه وساعدته كثيراً لإنهاء دراسته في بريطانيا، ولديه ابنة منها اسمها نغم وبعد انتهاء دراسته هناك قرر أن يترك لندن ويذهب إلى القاهرة لبداية مشواره الفني، وانفصل عن زوجته في نهاية المطاف في سنة 2016 أعلن زواجه من الإعلامية المصرية دينا صالح وفي 2017 أنجبت أول ابن له سموه محمد