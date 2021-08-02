«داخل اللجنة» .. إصابة مراقبة بأزمة قلبية في بالمحلة

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أصيبت منذ قليل، مراقبة بلجنة مدرسة المحلة الثانوية بنات بأزمة قلبية مفاجئة، اليوم الإثنين، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى مستشفي المحلة العام لسرعة إسعافها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة مراقبة بلجنه بأزمة قلبية مفاجئة

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم إشارة من رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة المحلة الثانوية بنات بتعرض المراقبة – دينا محمد محمود - لأزمة قلبية مفاجئة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى المحلة العام لسرعة إسعافها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص

وفى سياق اخر أصيب 11 شخصا بسحجات وكدمات متفرقة،في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمى« بلبيس- العاشر» وجرى نقلهما إلى مستشفيى بلبيس المركزى والتأمين الصحى لتلقى الاسعافات الأولية.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي بلبيس- العاشر من رمضان وأسفر عن إصابة 11 شخصا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين من التحريات إنقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة.

جرى نقل 9 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى و3 إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

شهدت قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مساء أمس الثلاثاء 28 يوليو 2021، عندما اعتدى أبناء أم مستخدمين الأسلحة البيضاء «كترات» على زوج أمهم، في مشاجرة اندلعت بينهم .

نزيف في الجسد

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية، لأمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لإسعاف الإسماعيلية بتعدى عدد من الشباب على زوج أمهم، ما أدى لنزيف كبير في جميع أنحاء جسده .

وعلى الفور انتقل رجال مباحث الإسماعيلية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب بتعليمات من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية ونقلت المصاب إلى مستشفى فايد المركزى قبل أن يتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية.

مصادر طبية : جروح بالرأس والوجه وكشفت مصادر طبية، عن وصول زوج الأم إلى مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبى، ويدعي "عبدالخالق ي ك"، مصابًا بعدة جروح بالرأس والوجه والعضو الذكري، وبسؤال المجنى عليه، اتهم أبناء زوجته بالاعتداء عليه بالسنج، وتم إسعاف المجنى عليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفى سياق أخر نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف لغز واقعة العُثور على جثة الطفلة «سجدة» 4 سنوات، بمدخل أحد العقارات بدائرة مركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفرالشيخ، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قد عثر أهالي قرية الثمانين، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، أمس على طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تُدعى «سجدة السيد أشرف» مقتولة ومخبأة في «جوال» أسفل بير السلم الخاص بمنزل أحد جيران جدها.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى محل الواقعة، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.