/643458/منتخب-سيدات-كندا-يطيح-بأمريكا-ويتأهل-لنهائي-كرة-القدم-في-طوكيو

واصل منتخب سيدات كندا لكرة القدم مفاجآته المدوية، وأطاح بالمنتخب الأمريكي بطل العالم حامل اللقب، بالفوز عليه بهدف دون مقابل، ليتأهل للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه. ومن قبلها أطاح الفريق الكندي بنظيره البرازيلى أيضا من ربع النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجحت جيسي فليمينج لاعبة ​كندا​ فى تسجيل هدف من ركلة جزاء بالدقيقة 74 من عمر المباراة، وأهدت بلادها بطاقة التأهل للنهائي.

وتأهل منتخب كندا إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الولايات المتحدة بهدف نظيف من ركلة جزاء بتوقيع جيسي فليمينج.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.

فيما أسفرت قرعة المصارعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو عن مواجهات صعبة وقوية للفراعنة خلال منافسات الأولمبياد، وتعقد العديد من جماهير ومتابعي الرياضة الأمال على لاعبو مصر في المصارعة لتحقيق ميدالية جديدة بعد تتويج سيف عيسى وهدايا ملاك في لعبة التايكوندو.